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16:11   1 Августа 2019
Россия

СКР выяснит обстоятельства нападения водителя на пешехода в Петербурге

СКР выяснит обстоятельства нападения водителя на пешехода в Петербурге

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в четверг, 1 августа, поручил завести уголовное дело после сюжета в СМИ о нападении на пешехода в Петербурге, который сделал замечание водителю иномарки, ехавшему по тротуару. По информации пресс-службы ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области, полицейские задержали 26-летнего водителя иномарки Rolls-Royce.

Предварительно, мужчина напал на пешехода, предположительно, после замечания из-за проезда в неположенном месте​​​. Водитель применил газовый баллончик и нанес совместно с друзьями несколько ударов пешеходу. 

Александр Бастрыкин поручил не только незамедлительно возбудить уголовное дело, но и в кратчайшие сроки установить всех соучастников преступления, чтобы привлечь к ответственности. Расследует дело центральный аппарат следственного комитета.

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Автор: Анатолий Кубарев
#петербург #скр #общество #бастрыкин

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