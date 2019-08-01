Зюганов призвал молодежь игнорировать призывы к участию в незаконных акциях

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал молодых людей игнорировать призывы участвовать в незаконных митингах. По его словам, протесты в Москве 27 июля — это проявление «оранжевой проказы».

Он обратился к молодым участникам форума «Территория смыслов», заявив, что произошедшее — реализация «американского сценария». Политик напомнил, что эта «проказа» ранее коснулась Грузии, Украины и Прибалтики.

«Формируйте свое народно-патриотическое движение, сплачивайтесь вокруг сил, которые страну любят, понимают и в состоянии не отдавать на откуп», — подчеркнул Зюганов.

Напомним, 27 июля, в центре столицы прошла несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в московскую думу, которая сопровождалась провокациями. Протестующие пытались затеять массовые беспорядки. В ход шли взрывпакеты, слезоточивый газ. Также митингующие бросались в сотрудников правопорядка бутылками и кусками асфальта.