Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Захарова назвала новым витком русофобии возможные санкции по «Северному потоку — 2»

Захарова назвала новым витком русофобии возможные санкции по «Северному потоку — 2»

 Третий раунд переговоров начался в Венесуэле с оппозицией

Третий раунд переговоров начался в Венесуэле с оппозицией

Порошенко пообещал покаяться перед украинцами

Порошенко пообещал покаяться перед украинцами

Новый кабмин на Украине могут сформировать в начале сентября

Новый кабмин на Украине могут сформировать в начале сентября
Пекин предостерег США от попыток сдерживания развития страны

Пекин предостерег США от попыток сдерживания развития страны

 Британский банковский сектор готов к любому сценарию Brexit

Британский банковский сектор готов к любому сценарию Brexit

Захарова назвала новым витком русофобии возможные санкции по «Северному потоку — 2»

Захарова назвала новым витком русофобии возможные санкции по «Северному потоку — 2»

 Третий раунд переговоров начался в Венесуэле с оппозицией

Третий раунд переговоров начался в Венесуэле с оппозицией

Порошенко пообещал покаяться перед украинцами

Порошенко пообещал покаяться перед украинцами

Новый кабмин на Украине могут сформировать в начале сентября

Новый кабмин на Украине могут сформировать в начале сентября
Пекин предостерег США от попыток сдерживания развития страны

Пекин предостерег США от попыток сдерживания развития страны

 Британский банковский сектор готов к любому сценарию Brexit

Британский банковский сектор готов к любому сценарию Brexit

16:08   1 Августа 2019
Россия

Зюганов призвал молодежь игнорировать призывы к участию в незаконных акциях

Зюганов призвал молодежь игнорировать призывы к участию в незаконных акциях

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал молодых людей игнорировать призывы участвовать в незаконных митингах. По его словам, протесты в Москве 27 июля — это проявление «оранжевой проказы».

Он обратился к молодым участникам форума «Территория смыслов», заявив, что произошедшее — реализация «американского сценария». Политик напомнил, что эта «проказа» ранее коснулась Грузии, Украины и Прибалтики.

«Формируйте свое народно-патриотическое движение, сплачивайтесь вокруг сил, которые страну любят, понимают и в состоянии не отдавать на откуп», — подчеркнул Зюганов.

Напомним, 27 июля, в центре столицы прошла несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в московскую думу, которая сопровождалась провокациями. Протестующие пытались затеять массовые беспорядки. В ход шли взрывпакеты, слезоточивый газ. Также митингующие бросались в сотрудников правопорядка бутылками и кусками асфальта.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#зюганов #оппозиция #политика #митинг

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...