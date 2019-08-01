Суд Петербурга арестовал нового подозреваемого в убийстве активистки Григорьевой

Новый подозреваемый в убийстве активистки Елены Григорьевой в Петербурге арестован до 21 сентября. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города в четверг, 1 августа.

Ранее арестованный подозреваемый Даврон Мухамедов рассказал, кто на самом деле убил Григорьеву. По его словам, в ночь на 21 июля вместе с активисткой он выпивал спиртные напитки, но затем она продолжила это делать с другими мужчинами. Во время внезапной ссоры Алексей Волнянко 1990 года рождения избил Григорьеву, ударив ее в спину и лицо ножом не менее восьми раз. Девушка умерла на месте.

С места преступления убийца сбежал, а нож выбросил в кусты рядом с домом. Задержанный полностью признал вину в содеянном. Отмечается, что сделал он это под тяжестью доказательств.

Григорьева выступала на пикетах и митингах, посвященных ряду общественно-политических проблем. В частности, женщина отстаивала права ЛГБТ-сообщества.