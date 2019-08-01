Крысы заполонили американские города

Жаркая дискуссия о санитарном состоянии американских мегаполисов всколыхнула общественность США после того, как на минувших выходных глава государства Дональд Трамп охарактеризовал крупнейший город штата Мэриленд – Балтимор, как «отвратительную помойку, кишащую крысами и грызунами».

Как пишет в четверг Федеральное агентство новостей (ФАН), американские демократы отреагировали на слова Трампа незамедлительно, обвинив его в расизме и напомнив, что темнокожий конгрессмен-демократ Элайджа Каммингс – председатель комитета по реформам и надзору Конгресса США – избирался именно от Балтимора.

Балтиморское издание The Baltimore Sun отозвалась о Дональде Трампе, как о «самом нечестном человеке за всю историю Белого дома», добавив также:

«Лучше иметь несколько паразитов, живущих в вашем районе, чем быть одним из них».

При этом газета не поскупилась и на другие оскорбительные эпитеты в адрес главы государства, назвав Трампа «полезным идиотом Владимира Путина» и «радостным хватателем женских интимных мест».

В то же время, в США нашлись и адекватные работники прессы, решившие для начала прояснить, имел ли глава государства повод говорить о «крысиной катастрофе» в Балтиморе. Как заявил репортер Бенни Джонсон, по итогам расследования оказалось, что в действительности ситуация даже более ужасна, чем о ней говорил Трамп.

Бенни Джонсон лично посетил Балтимор и записал видеоинтервью с теми из местных жителей, кто никуда не выезжал из своего района на протяжении 60 лет и больше. Масштабы бедствия, по словам репортера, потрясают:

«Каждый человек, с которым я говорил, подтвердил, что район заражен крысами», - написал Джонсон в своем микроблоге Twitter.

Один из жителей города рассказал ему, что по его дому регулярно пробегают крысы «размером с кошку», другой назвал ситуацию в Балтиморе «крысиной чумой», а пожилая женщина отметила, что все окрестности уже захвачены грызунами.

При этом журналист сообщает, что улицы некогда популярного у туристов города завалены грудами гниющих на жаре отходов.

Интересно, что с тех пор, как управление Западным Балтимором перешло к демократам в 1967 году, город не только превратился в крысятник, но и стал одним из самых небезопасных мест в стране. Как сообщает издание The Sacramento Weekly, которое приводит, официальную статистику Федерального бюро расследований, в минувшем году в Балтиморе на 100 тысяч населения происходило 12 132 преступления, в то время как в целом по США этот показатель равен 2 745, а также там произошло 55,8 убийств на 100 тысяч жителей (в среднем по стране – 5.3).

Помимо Балтимора, как сообщает американская пресса, от беспрецедентного крысиного нашествия страдают и другие города-миллионники по всей стране – за несколько последних лет крысиная популяция в столице США Вашингтоне возросла на 57%, в Нью-Йорке – на 129%, а в Чикаго – на 174%. Подобная статистика наглядно демонстрирует полную неспособность местных властей, принадлежащих к Демократической партии, обеспечить санитарную безопасность и элементарную чистоту, то есть широко разрекламированный «урбанистический рай» в США на самом деле является таковым только для грызунов, переносящих опасные заболевания, а никак не для людей.