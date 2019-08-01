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16:09   1 Августа 2019
Россия

Двухметровый питон пролез в квартиру к многодетной семье через унитаз

Двухметровый питон пролез в квартиру к многодетной семье через унитаз

Полутораметровый питон пролез через унитаз в квартиру многодетной семьи. Кадрами с места происшествия поделился телеканал РЕН ТВ. 

По словам хозяйки квартиры, она пришла в ужас от увиденного, передает «Комсомольская правда». 

«Я зашла в туалет, чтобы вылить старую заварку. Свет даже не включила, он горел в коридоре. В темноте заметила на полу что-то длинное и черное. Включила свет и пришла в ужас», — рассказала он. 

Женщина заявила, что длина змеи — полтора метра. Питон занимал больше половины санузла. Вероятно, хозяйка квартиры приуменьшила размер рептилии, ведь по данным РЕН ТВ, длина незваного гостя составила два метра. 

Змею закрыли в туалете. Супруг женщины обратился в товарищество собственников недвижимости. Спасатели приехали на вызов и определили, что пролезшая через туалет змея — королевский питон, и она не ядовита. Один их спасателей взял питона голыми руками и положил в мешок. 

Позже змею поместили в серпентарий. 

 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #происшествия #общество #змея #питон

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