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15:56   1 Августа 2019
Весь мир

Пекин предостерег США от попыток сдерживания развития страны

Пекин предостерег США от попыток сдерживания развития страны

Министр иностранных дел Китая Ван И предостерег Штаты от попыток сдерживать развитие Китая. Речь об этом зашла на встрече с госсекретарем США Майком Помпео на «полях» министерской встречи АСЕАН в Бангкоке.

«Китаю и США следует должным образом относиться к стратегическим намерениям друг друга. Попытки воспрепятствовать развитию КНР несправедливы, и это никому не под силу», — подчеркнул глава МИД КНР.

Он отметил, что у Китая есть полное право развиваться. По его словам, это развитие носит мирный характер, обладает мощной движущей силой, которую невозможно сдержать. 

В ответ Помпео заметил, что ни хозяин Белого дома, ни правительство США не собираются сдерживать развитие КНР.

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #китай #помпео #ван и

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