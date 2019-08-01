Пекин предостерег США от попыток сдерживания развития страны

Министр иностранных дел Китая Ван И предостерег Штаты от попыток сдерживать развитие Китая. Речь об этом зашла на встрече с госсекретарем США Майком Помпео на «полях» министерской встречи АСЕАН в Бангкоке.

«Китаю и США следует должным образом относиться к стратегическим намерениям друг друга. Попытки воспрепятствовать развитию КНР несправедливы, и это никому не под силу», — подчеркнул глава МИД КНР.

Он отметил, что у Китая есть полное право развиваться. По его словам, это развитие носит мирный характер, обладает мощной движущей силой, которую невозможно сдержать.

В ответ Помпео заметил, что ни хозяин Белого дома, ни правительство США не собираются сдерживать развитие КНР.