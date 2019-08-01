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 Британский банковский сектор готов к любому сценарию Brexit

Британский банковский сектор готов к любому сценарию Brexit

15:41   1 Августа 2019
Весь мир

Британский банковский сектор готов к любому сценарию Brexit

Британский банковский сектор готов к любому сценарию Brexit

Глава Банка Англии Марк Карни в четверг, 1 августа, сообщил, что британский банковский сектор готов к любому сценарию выхода Лондона из Европейского союза. По его словам, Банк Англии подготавливается к Brexit с июня 2016 года, когда объявили итоги референдума, поэтому сейчас банковский ранок готов к выходу страны из ЕС.

​​​ «Британские банки хорошо капитализированы и готовы к любому сценарию Brexit», — объяснил Марк Карни в ходе пресс-конференции.

Банковский регулятор на заседании в четверг, 1 августа, решил сохранить базовую процентную ставку на уровне 0,75 процента. При этом Банк Англии понизил прогноз роста валового внутреннего продукта Великобритании в 2019 году до 1,3 процента с полутора, в 2020 году  — до 1,3 процента с 1,6 процента. Прогноз на 2021 год улучшили до 2,3 процента с 2,1 процента.

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Автор: Анатолий Кубарев
#ес #великобритания #экономика #банк англии

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