Британский банковский сектор готов к любому сценарию Brexit

Глава Банка Англии Марк Карни в четверг, 1 августа, сообщил, что британский банковский сектор готов к любому сценарию выхода Лондона из Европейского союза. По его словам, Банк Англии подготавливается к Brexit с июня 2016 года, когда объявили итоги референдума, поэтому сейчас банковский ранок готов к выходу страны из ЕС.

Банковский регулятор на заседании в четверг, 1 августа, решил сохранить базовую процентную ставку на уровне 0,75 процента. При этом Банк Англии понизил прогноз роста валового внутреннего продукта Великобритании в 2019 году до 1,3 процента с полутора, в 2020 году — до 1,3 процента с 1,6 процента. Прогноз на 2021 год улучшили до 2,3 процента с 2,1 процента.

