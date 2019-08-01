Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Захарова назвала новым витком русофобии возможные санкции по «Северному потоку — 2»

Захарова назвала новым витком русофобии возможные санкции по «Северному потоку — 2»

 Третий раунд переговоров начался в Венесуэле с оппозицией

Третий раунд переговоров начался в Венесуэле с оппозицией

Порошенко пообещал покаяться перед украинцами

Порошенко пообещал покаяться перед украинцами

Новый кабмин на Украине могут сформировать в начале сентября

Новый кабмин на Украине могут сформировать в начале сентября
Пекин предостерег США от попыток сдерживания развития страны

Пекин предостерег США от попыток сдерживания развития страны

 Британский банковский сектор готов к любому сценарию Brexit

Британский банковский сектор готов к любому сценарию Brexit

Захарова назвала новым витком русофобии возможные санкции по «Северному потоку — 2»

Захарова назвала новым витком русофобии возможные санкции по «Северному потоку — 2»

 Третий раунд переговоров начался в Венесуэле с оппозицией

Третий раунд переговоров начался в Венесуэле с оппозицией

Порошенко пообещал покаяться перед украинцами

Порошенко пообещал покаяться перед украинцами

Новый кабмин на Украине могут сформировать в начале сентября

Новый кабмин на Украине могут сформировать в начале сентября
Пекин предостерег США от попыток сдерживания развития страны

Пекин предостерег США от попыток сдерживания развития страны

 Британский банковский сектор готов к любому сценарию Brexit

Британский банковский сектор готов к любому сценарию Brexit

15:46   1 Августа 2019
Россия

МИД РФ заявил об отсутствии закулисных переговоров с Венесуэлой

МИД РФ заявил об отсутствии закулисных переговоров с Венесуэлой

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не ведет закулисные переговоры с Венесуэлой  — ни с правительством, ни с оппозицией республики. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 1 августа.

По словам дипломата, Москва эпизодически обменивается информацией с представителями венесуэльской оппозиции, законное правительство в Каркасе об этом знает. Россия стремиться помочь остижению процесса при посредничестве Норвегии, который был начат в Осло и продолжается на Барбадосе.

«У нас нет никакой скрытой повестки дня, мы закулисно ни о чем ни с кем не договариваемся», — подчеркнул Рябков.

Замглавы МИД РФ отметил, что и правительство, и оппозиция Венесуэлы]демонстрируют заинтересованность в продолжении диалога.

вМИД РФ заявил об отсутствии закулисных переговоров с Венесуэлой

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временным главой государства. Его признали США, страны Группы Лимы (кроме Мексики), а также ряд стран Запада. Мадуро, в свою очередь, назвал произошедшее попыткой госпереворота. Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро как законного президента Венесуэлы.

Появление Гуаидо на политической сцене республики сопровождалось многочисленными фейками в западной прессе. Иностранные СМИ, выполняя заказ Вашингтона, стремились оправдать его незаконное самопровозглашение. Так, в начале года появился фейк о «ЧВК Вагнер», будто бы отправленной в Каракас для защиты венесуэльского лидера, а также вброс о «золоте Мадуро», которое якобы вывозили из страны самолеты авиакомпании РФ. Ложную информацию вскоре опровергли сами авторы «новостей».

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#россия #рябков #мид рф #венесуэла

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...