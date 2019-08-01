Медицинские анализы опровергли ложь Навального об отравлении после ареста

Результаты анализов блогера Алексея Навального попали в Сеть. Скриншоты справки о результатах химико-токсикологических исследований опубликовал Telegram-канал «Кремлевский мамковед».

«В крови и моче видеоблоггера не обнаружено ничего кроме лекарств, которыми гасили аллергию врачи», - прокомментировали снимки авторы канала.

Согласно заключению специалистов НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, видеоблогер оказался абсолютно здоров. Лицо Навального, предположительно, опухло из-за аллергической реакции.

Ранее Навального госпитализировали из спецприемника с диагнозом «острая аллергическая реакция». У активиста сильно отекло лицо и покраснела кожа. Врачи подозревали, что это крапивница. По словам самого блогера, он никогда не страдал аллергией. Его уже выписали из больницы. Сейчас жизни Навального ничто не угрожает.

До госпитализации блогер отбывал арест за опубликованный в Facebook призыв принять участие в несогласованном митинге 27 июля, обращенный к россиянам.