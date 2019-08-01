Суд отказался выпускать Гудкова, арестованного за призывы к беспорядкам

Суд оставил в силе арест «независимого» кандидата Дмитрия Гудкова на 30 суток, отклонив его апелляцию.

Гудкова обвиняют в призывах к беспорядкам в ходе незаконного митинга 27 июля.

Напомним, 27 июля, в центре Москвы прошел незаконный митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов в МГД, который сопровождался провокациями. Протестующие пытались затеять массовые беспорядки. В ход шли взрывпакеты, слезоточивый газ. Также митингующие бросались в сотрудников правопорядка бутылками и кусками асфальта.

Гудков, как и другие представители оппозиционной тусовки, в числе которых Любовь Соболь, Илья Яшин, Иван Жданов, активно призывал граждан участвовать в незаконной акции. Кроме того, выяснилось, что он задействовал своих охранников для провокаций в ходе незаконного митинга.