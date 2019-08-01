Курганский губернатор рассказал о своих курганских корнях с помощью фото Петербурга

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков напомнил подписчикам в Instagram о том, что сам «курганский» и его «предки жили на этой земле сотни лет», снабдив текст фотографией Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге. В самом тексте глава региона никак не упоминает святого князя Александра Невского, но отвечает на вопрос, связана ли его активная работа с предстоящими выборами.

«Регулярно спрашивают: работаю ли я с такой активностью потому, что иду на выборы губернатора Курганской области», — начинает пост Шумков.

Выбор фотографии к посту объяснил «Политике Сегодня» пресс-секретарь Шумкова Павел Поперешниченко.

«Эту фотографию Вадим Михайлович, сделал лично. Она ему просто нравится. Вторая причина — Александр Невский, является небесным покровителем Кургана», — сказал Поперешниченко.

Петербуржцы, кстати, также считают святого благоверного князя покровителем города. Почитают Александра Невского как небесного заступника и в еще одном городе на Урале - Каменске-Уральском.

Вадим Шумков был назначен врио главы Курганской области в октябре 2018 года после досрочной отставки Алексея Кокорина. Будет участвовать в выборах губернатора 8 сентября в статусе самовыдвиженца.