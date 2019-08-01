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16:27   1 Августа 2019
Россия

Курганский губернатор рассказал о своих курганских корнях с помощью фото Петербурга

Курганский губернатор рассказал о своих курганских корнях с помощью фото Петербурга

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков напомнил подписчикам в Instagram о том, что сам «курганский» и его «предки жили на этой земле сотни лет», снабдив текст фотографией Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге. В самом тексте глава региона никак не упоминает святого князя Александра Невского, но отвечает на вопрос, связана ли его активная работа с предстоящими выборами. 

«Регулярно спрашивают: работаю ли я с такой активностью потому, что иду на выборы губернатора Курганской области»,  — начинает пост Шумков.

Представитель главы Курганской области объяснил фото Петербурга в посте о курганских корнях Шумкова

Выбор фотографии к посту объяснил «Политике Сегодня» пресс-секретарь Шумкова Павел Поперешниченко.  

«Эту фотографию Вадим Михайлович, сделал лично. Она ему просто нравится. Вторая причина  — Александр Невский, является небесным покровителем Кургана»,  — сказал Поперешниченко.  

Петербуржцы, кстати, также считают святого благоверного князя покровителем города. Почитают Александра Невского как небесного заступника и в еще одном городе на Урале -  Каменске-Уральском.  

Вадим Шумков был назначен врио главы Курганской области в октябре 2018 года после досрочной отставки Алексея Кокорина. Будет участвовать в выборах губернатора  8 сентября  в статусе самовыдвиженца. 

 

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Автор: Мария Владимирова
#петербург #общество #курган #шумков

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