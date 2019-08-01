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15:44   1 Августа 2019
Россия

Путин похвалил рост производительности труда в Роскосмосе

Путин похвалил рост производительности труда в Роскосмосе

Президент России Владимир Путин назвал хорошим 8-процентный рост производительности труда в Госкорпорации по космической деятельности «Роскосмос».

Об этом глава государства заявил на встрече с руководителем Роскосмоса Дмитрием Рогозиным в четверг 1 августа.

В частности, Рогозин доложил Путину, что производительность труда в Роскосмосе возросла на 8%, отметив, что предстоит еще много сделать в плане реконфигурации отрасли, поэтому он не вполне удовлетворен восьмипроцентным ростом производительности труда, однако это тоже хороший рост.

«Это большой рост, хороший», - ответил Рогозину глава государства.

Путин похвалил рост производительности труда в Роскосмосе

Далее Дмитрий Рогозин рассказал президенту, что в 2019 году консолидированная выручка государственной корпорации вырастет более чем на 90 миллиардов рублей – с 352 миллиардов в 2018 году до 444 миллиардов в текущем, что составляет 26,1%.

«Это план, но мы идем к нему. То есть мы понимаем, что по контрактам мы выходим именно на эту цифру», - добавил глава Роскосмоса.

По его словам, чистая консолидированная прибыль госкорпорации увеличится в пять раз. Ее размер не так уж и велик, но, учитывая, что раньше ее не было вообще, можно назвать это достижение существенным.

Комментируя эти слова Рогозина, Путин напомнил, что еще два года назад Роскосмос вообще «был в минусе».

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Автор: Александр Люблинский

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