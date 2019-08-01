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15:07   1 Августа 2019
Россия

Вертолет МЧС вылетит на поиски пропавших в Белом море туристов

Вертолет МЧС вылетит на поиски пропавших в Белом море туристов

Вертолет МЧС вылетел на поиски группы туристов, которая пропала в Белом море. Об этом сообщили в карельском ГУ МЧС.

Из-за сложных погодных условий пока невозможно проводить поиски на воде. Вертолету легче выдержать ветровую нагрузку, когда кораблям в открытое море не выйти из-за волн в 1,5-2 метра.

В ведомстве предположили, что туристы могут находиться на архипелаге в Онежской губе, где нет связи. Один из островов, Кондостров, занимает площадь примерно 11 квадратных метров.

Напомним, в Белом море пропала группа туристов из десяти человек.Они вышли в море на байдарках 24 июля, не зарегистрировав группу в МЧС, и должны были вернуться назад 29 июля. На связь туристы до сих пор не выходили. 

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Автор: Виктория Разумовская
#туризм #общество #мчс рф #белое море

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