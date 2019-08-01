Богомолов осудил организаторов беспорядков в Москве, называющих свои акции «прогулкой»

Худрук Театра на Малой Бронной Константин Богомолов раскритиковал призывы выходить на несанкционированные митинги. Режиссер считает, что кандидатам на выборы в Мосгордуму стоит бороться с несправедливостью, но выбранные ими методы могут испортить жизнь людям.

Богомолов в своем Instagram назвал «опасной игрой» призывы к незаконной акции. По его словам, некоторые вышедшие на несанкционированный митинг люди могут попасть в тюрьму. Он судил организаторов таких мероприятий, которые считают свои акции «прогулкой по городу».

«И не надо прикрываться шутками о прогулках. Надо чтобы все — и особенно дети — понимали, что ценой этого может стать поломанная судьба», — уверен он.

В прошлую субботу, 27 июля, в Москве прошел несогласованный митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. МГИК не допустил их до выборов из-за большого количества поддельных подписей. «Независимые» кандидаты вновь призывают жителей столицы выйти на акцию в их поддержку в субботу, 3 августа. При этом организаторы отказались от предоставленной властями площадки на проспекте Сахарова. Таким образом, акция будет носить незаконный характер.

Ранее участника субботней акции 27 июля Кирилла Жукова обвинили сразу по двум статьям — за участие в массовых беспорядках и применение насилия в отношении представителя власти.