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15:37   1 Августа 2019
Россия

Рябцева обвинила оппозицию в желании лишь «пошуметь» и собрать протест

Рябцева обвинила оппозицию в желании лишь «пошуметь» и собрать протест

Журналистка Олеся Рябцева, баллотирующаяся в Мосгордуму от партии «Справедливая Россия», одобрила заявление мэра Москвы Сергея Собянина о незаконном митинге в столице. Об этом девушка сообщила RT.

По словам Рябцевой, если бы оппозиционные представители преследовали цель реально попасть в Мосгордуму, то они придумали бы, как это сделать. В пример журналистка привела свою историю. 

«Я понимала, что у меня нет ни финансовых ресурсов, ни времени, чтобы собирать подписи, поэтому я договорилась со «Справедливой Россией», которая предложила мне пойти на выборы от них. И тут вопрос: шашечки или ехать?», — заявила она.

Она подчеркнула, что если хочется попасть в Мосгордуму, необходимо использовать доступные способы в той реальности, какая есть. 

«Но у оппозиции есть только желание похайпить, пошуметь и собрать протест», — уверена кандидат в депутаты. 

Она заявила, что когда Илья Яшин сдает подписные листы, то это провокация. Юристы ФБК делают все возможное, чтобы их кандидатов не зарегистрировали, чтобы можно было устраивать провокации, манипуляции и шантажировать Мосгоризбирком.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #журналист #общество #рябцева

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