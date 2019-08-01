Рябцева обвинила оппозицию в желании лишь «пошуметь» и собрать протест

Журналистка Олеся Рябцева, баллотирующаяся в Мосгордуму от партии «Справедливая Россия», одобрила заявление мэра Москвы Сергея Собянина о незаконном митинге в столице. Об этом девушка сообщила RT.

По словам Рябцевой, если бы оппозиционные представители преследовали цель реально попасть в Мосгордуму, то они придумали бы, как это сделать. В пример журналистка привела свою историю.

«Я понимала, что у меня нет ни финансовых ресурсов, ни времени, чтобы собирать подписи, поэтому я договорилась со «Справедливой Россией», которая предложила мне пойти на выборы от них. И тут вопрос: шашечки или ехать?», — заявила она.

Она подчеркнула, что если хочется попасть в Мосгордуму, необходимо использовать доступные способы в той реальности, какая есть.

«Но у оппозиции есть только желание похайпить, пошуметь и собрать протест», — уверена кандидат в депутаты.

Она заявила, что когда Илья Яшин сдает подписные листы, то это провокация. Юристы ФБК делают все возможное, чтобы их кандидатов не зарегистрировали, чтобы можно было устраивать провокации, манипуляции и шантажировать Мосгоризбирком.