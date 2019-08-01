Советник Джонсона и представители ЕС на первой встрече лишь подтвердили позиции
Официальный представитель Еврокомиссии Мина Андреева в четверг, 1 августа, назвала ознакомительной первую встречу советника нового премьера Бориса Джонсона с чиновниками ЕК в Брюсселе. По ее словам, стороны лишь подтвердили прежние позиции.
Представители Еврокомиссии встретились с Дэвидом Фростом (новый советник британского премьера-министра Бориса Джонсона по отношениям с Европейским союзом). В среду, 31 июля, состоялась встреча председателем ЕК Жан-Клод Юнкером.
«Это были ознакомительные встречи, как обычно происходит с новыми шерпами, которые приезжают в Брюссель», — объяснила Мина Андреева.
Европейская сторона подтвердила «хорошо известную позицию», что договор по выходу Великобритании из ЕС не подлежит пересмотру. Мина Андреева добавила, что британская сторона самостоятельно поделится отчетом о встрече.
«Ничего конкретного я добавить не могу», — резюмировала официальный представитель ЕК.