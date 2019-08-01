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 Советник Джонсона и представители ЕС на первой встрече лишь подтвердили позиции

Советник Джонсона и представители ЕС на первой встрече лишь подтвердили позиции
14:54   1 Августа 2019
Весь мир

Советник Джонсона и представители ЕС на первой встрече лишь подтвердили позиции

Советник Джонсона и представители ЕС на первой встрече лишь подтвердили позиции

Официальный представитель Еврокомиссии Мина Андреева в четверг, 1 августа, назвала ознакомительной первую встречу советника нового премьера Бориса Джонсона с чиновниками ЕК в Брюсселе. По ее словам, стороны лишь подтвердили прежние позиции.

Представители Еврокомиссии встретились с Дэвидом Фростом (новый советник британского премьера-министра Бориса Джонсона по отношениям с Европейским союзом)​​​. В среду, 31 июля, состоялась встреча председателем ЕК Жан-Клод Юнкером.

«Это были ознакомительные встречи, как обычно происходит с новыми шерпами, которые приезжают в Брюссель», — объяснила Мина Андреева.

Европейская сторона подтвердила «хорошо известную позицию», что договор по выходу Великобритании из ЕС не подлежит пересмотру. Мина Андреева добавила, что британская сторона самостоятельно поделится отчетом о встрече. 

«Ничего конкретного я добавить не могу», — резюмировала официальный представитель ЕК.

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Автор: Анатолий Кубарев
#евросоюз #великобритания #джонсон #общество

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