Ведущий Стиллавин хочет возродить радио «Модерн»

Популярный ведущий Сергей Стиллавин заявил, может возродить популярное в 90-х радио «Модерн». Планами он поделился в интервью изданию «Петербургский дневник».

Стиллавин хочет возобновить проект радио «Модерн» на волне ностальгии, и идея может «выстрелить». По мнению ведущего, россияне устали от коммерческой цензуры и плей-листов на радио. Стиллавин отметил, что лично ведет переговоры с бывшими коллегами. В опорных городах планируется сделать частотное вещание, а также транслировать в эфир в сети.

«Главное сформировать продукцию, сделать сетку, подписать людей. И идти дальше», — отметил Стиллавин.

«Модерн» — петербургская радиостанция, выходившая в эфир с 1993 по 2001 годы. Она стала пристанищем для таких звезд теле- и радиоэфира, как Сергей Стиллавин, Геннадий Бачинский, Дмитрий Нагиев, Алла Довлатова, Сергей Рост, Сергей Шнуров и другие.