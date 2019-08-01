Пятеро зачинщиков уличных беспорядков на Тверской задержаны СК и ждут ареста

Следственный комитет РФ сообщает о задержании пяти участников незаконной акции в Москве 27 июля, а также о том, что следствие намерено ходатайствовать в суде об их аресте.

Также сообщается, что у Следственного комитета есть доказательства причастности к массовым беспорядкам на Тверской улице десяти активистов.

«Следователи уже получили доказательства причастности более 10 граждан к совершению указанных преступлений», — говорится в сообщении.

Напомним: перед началом незаконного митинга в Москве глава главного управления МВД РФ по столице Олег Баранов обратился к тем, кто собирался принять в ней участие, с предупреждением о том, что полиция намерена предпринять все необходимые меры для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан. Также Баранов напомнил о том, что организаторам незаконных митингов, согласно положениям соответствующего закона, грозит штраф или арест.

В минувший вторник 30 июля Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с проведением в центре Москвы несогласованной акции, повлекшей за собой массовые беспорядки. Как сообщало информационное агентство «Политика сегодня», обвиняемым в рамках возбужденного дела стал Кирилл Жуков, которого обвинили сразу по двум статьям — «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Участие в массовых беспорядках».