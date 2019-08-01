Беглов поручил отремонтировать доходный дом Дальберга и Кохендерфер

Доходный дом А.Д. Дальберга и И.А. Кохендерфер построили в 1912 году на Кронверкском проспекте. Однако в июне 2019 года во внутреннем дворе дома обвалился балкон. Специалисты управляющей организации осмотрели место случившегося и решили полностью демонтировать балкон.

Александр Беглов лично ознакомился с обстоятельствами обрушения и распорядился провести масштабную экспертизу. По его словам, по итогам проверки примут решение о ремонте. Доходный дом заносили в базу региональной программы капитального ремонта, но, согласно намеченному плану, капитальный ремонт фасада здания запланировали на 2021-2023 годы.