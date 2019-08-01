Режим ЧС ввели в ЕАО из-за ситуации с паводком

Паводок на реке Амур стал причиной того, что власти Еврейской автономной области приняли решение ввести в регионе режим чрезвычайной ситуации.

Об этом правительство автономии сообщает в четверг 1 августа на своем сайте.

«Прошло очередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ЕАО. На совещании принято решение ввести на территории региона режим «Чрезвычайная ситуация», - говорится в опубликованном сообщении.

Там же отмечается, что в пострадавшие районы завозятся материалы для насыпки дамб, а также провиант и медикаменты для населения. Силы единой госсистемы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций готовы к действию.

Ранее сообщалось, что в связи с ожидающимся паводком режим ЧС был введен в городе Комсомольск-на-Амуре.