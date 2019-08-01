Медведев прибыл на Сахалин в рамках поездки по Дальнему Востоку

Российский премьер РФ Дмитрий Медведев прибыл в Южно-Сахалинск в четверг, 1 августа. В рамках турне по Дальнему Востоку глава правительства совершает рабочую поездку по Сахалинской области.

Медведев в Южно-Сахалинске планирует встретится с врио губернатора региона Валерием Лимаренко. Как сообщили в пресс-службе кабмина, премьер 2 августа осмотрит социальные и инфраструктурные учреждения и объекты региона, а также проведет совещание по вопросам экономики Дальнего Востока.

В дальневосточной поездке Медведева сопровождают вице-премьер — глава аппарата правительства Константин Чуйченко, вице-премьер — полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, министр просвещения Ольга Васильева, глава Минстроя Владимир Якушев, а также главы регионов округа.

Ранее Медведев поручил Генпрокуратуре, СК РФ и МВД проверить наличие связи между лесными пожарами в Сибири и незаконной вырубкой лесов.