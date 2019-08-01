Соболь пугает избирком «независимой» экспертизой подписей, которую боится передать в суд

Член ОП и общественный деятель Илья Ремесло разобрался, что за «независимая экспертиза» подписей была проведена для «оппозиционных» кандидатов. Она, по мысли «оппозиции», якобы опровергает официальную экспертизу почерковедов от избиркома. Об этом Ремесло рассказал в своем Telegram-канале.

Ремесло отметил, что речь идет о заключении специалиста, но не об экспертизе. Даже в самом документе отмечено: «суждение, разъяснение». По сути, это не более чем мнение частного лица. При этом в законе четко сказано, что проверять подлинность подписных листов и подписей могут эксперты из органов внутренних дел.

«Экспертиза» Любови Соболь, таким образом, является лишь одним из доказательств, на котором может быть основан иск.

«Но иск в суд она до сих пор не подала (интересно, почему?), а вместо этого настаивает, что ее должны восстановить в списках лишь на основании частного мнения специалиста, которое она сама оплатила», — отметил Ремесло.

Напомним, Соболь собиралась баллотироваться в Мосгордуму, однако получила отказ в регистрации. Доля «бракованных» подписных листов оказалась слишком велика. При проверке выяснилось, что часть подписавшихся за оппозиционных кандидатов мертвы, а некоторых и вовсе не существует.

Кроме того, сотрудники полиции ранее обнаружили в Пресненском районе Москвы «фабрику» по подделке подписей. Бывший координатор штаба Соболь по Пресненскому району Арсений также рассказывал о махинациях с подсчетом подписей.