Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Вертолет МЧС вылетит на поиски пропавших в Белом море туристов

Вертолет МЧС вылетит на поиски пропавших в Белом море туристов

 Посольство ЦАР в Москве ввели в заблуждение при выдаче виз журналистам

Посольство ЦАР в Москве ввели в заблуждение при выдаче виз журналистам

Порошенко пообещал покаяться перед украинцами

Порошенко пообещал покаяться перед украинцами

Новый кабмин на Украине могут сформировать в начале сентября

Новый кабмин на Украине могут сформировать в начале сентября
Депутат Новиков не исключил личной выгоды Ходорковского в трагедии в ЦАР

Депутат Новиков не исключил личной выгоды Ходорковского в трагедии в ЦАР

 Советник Джонсона и представители ЕС на первой встрече лишь подтвердили позиции

Советник Джонсона и представители ЕС на первой встрече лишь подтвердили позиции
Вертолет МЧС вылетит на поиски пропавших в Белом море туристов

Вертолет МЧС вылетит на поиски пропавших в Белом море туристов

 Посольство ЦАР в Москве ввели в заблуждение при выдаче виз журналистам

Посольство ЦАР в Москве ввели в заблуждение при выдаче виз журналистам

Порошенко пообещал покаяться перед украинцами

Порошенко пообещал покаяться перед украинцами

Новый кабмин на Украине могут сформировать в начале сентября

Новый кабмин на Украине могут сформировать в начале сентября
Депутат Новиков не исключил личной выгоды Ходорковского в трагедии в ЦАР

Депутат Новиков не исключил личной выгоды Ходорковского в трагедии в ЦАР

 Советник Джонсона и представители ЕС на первой встрече лишь подтвердили позиции

Советник Джонсона и представители ЕС на первой встрече лишь подтвердили позиции
14:20   1 Августа 2019
Россия

Соболь пугает избирком «независимой» экспертизой подписей, которую боится передать в суд

Соболь пугает избирком «независимой» экспертизой подписей, которую боится передать в суд

Член ОП и общественный деятель Илья Ремесло разобрался, что за «независимая экспертиза» подписей была проведена для «оппозиционных» кандидатов. Она, по мысли «оппозиции», якобы опровергает официальную экспертизу почерковедов от избиркома. Об этом Ремесло рассказал в своем Telegram-канале. 

Ремесло отметил, что речь идет о заключении специалиста, но не об экспертизе. Даже в самом документе отмечено: «суждение, разъяснение». По сути, это не более чем мнение частного лица. При этом в законе четко сказано, что проверять подлинность подписных листов и подписей могут эксперты из органов внутренних дел.

Соболь пугает избирком «независимой» экспертизой подписей, которую боится передать в суд

«Экспертиза» Любови Соболь, таким образом, является лишь одним из доказательств, на котором может быть основан иск.

«Но иск в суд она до сих пор не подала (интересно, почему?), а вместо этого настаивает, что ее должны восстановить в списках лишь на основании частного мнения специалиста, которое она сама оплатила», — отметил Ремесло.

Напомним, Соболь собиралась баллотироваться в Мосгордуму, однако получила отказ в регистрации. Доля «бракованных» подписных листов оказалась слишком велика. При проверке выяснилось, что часть  подписавшихся за оппозиционных кандидатов мертвы, а некоторых и вовсе не существует.

Кроме того, сотрудники полиции ранее обнаружили в Пресненском районе Москвы «фабрику» по подделке подписей. Бывший координатор штаба Соболь по Пресненскому району Арсений также рассказывал о махинациях с подсчетом подписей. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#экспертиза #подписи #мосгордума #соболь

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...