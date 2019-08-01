СК сообщил о задержании нового подозреваемого в убийстве ЛГБТ-активистки

Новый подозреваемый по делу об убийстве петербургской активистки Елены Григорьевой задержан. Сейчас решается вопрос об его аресте, передает в четверг «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

Ранее арестованный подозреваемый Даврон Мухамедов рассказал, кто на самом деле убил Григорьеву. По его словам, в ночь на 21 июля вместе с активисткой он выпивал спиртные напитки, но затем она продолжила это делать с другими мужчинами.

Во время внезапной ссоры молодой человек 1990 года рождения избил Григорьеву, ударив ее в спину и лицо ножом не менее восьми раз. Девушка умерла на месте. С места преступления убийца сбежал, а нож выбросил в кусты рядом с домом.

Задержанный полностью признал вину в содеянном. Отмечается, что сделал он это под тяжестью доказательств.

Октябрьский районный суд в настоящий момент решает вопрос об избрании меры пресечения.

Елена Григорьева выступала за права ЛГБТ-движений.