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13:30   1 Августа 2019
Россия

СК сообщил о задержании нового подозреваемого в убийстве ЛГБТ-активистки

СК сообщил о задержании нового подозреваемого в убийстве ЛГБТ-активистки

Новый подозреваемый по делу об убийстве петербургской активистки Елены Григорьевой задержан. Сейчас решается вопрос об его аресте, передает в четверг «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу СК РФ. 

Ранее арестованный подозреваемый Даврон Мухамедов рассказал, кто на самом деле убил Григорьеву. По его словам, в ночь на 21 июля вместе с активисткой он выпивал спиртные напитки, но затем она продолжила это делать с другими мужчинами. 

Во время внезапной ссоры молодой человек 1990 года рождения избил Григорьеву, ударив ее в спину и лицо ножом не менее восьми раз. Девушка умерла на месте. С места преступления убийца сбежал, а нож выбросил в кусты рядом с домом. 

Задержанный полностью признал вину в содеянном. Отмечается, что сделал он это под тяжестью доказательств. 

Октябрьский районный суд в настоящий момент решает вопрос об избрании меры пресечения. 

Елена Григорьева выступала за права ЛГБТ-движений.

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Автор: Софья Белоцерковская
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