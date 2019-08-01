Финляндия надеется, что не испугает россиян новыми требованиями к визам

МИД Финляндии надеется, что россияне не испугаются новых требований к документам при подаче заявления на получение финской шенгенской визы. Об этом 1 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя департамента по работе с прессой МИД Финляндии.

Большинство туристов, посещающих Финляндию, — граждане России. В прошлом году Финляндия выдала более 669 тысяч виз россиянам, при этом чуть более 99 тысяч виз пришлись на остальные страны мира. Таким образом, 87% заявлений на получение визы были из РФ.

«Говорить об этом рано, но мы очень надеемся, что количество заявлений на визу от россиян не уменьшится», — передает РИА Новости слова руководителя департамента по работе с прессой МИД Финляндии Веса Хяккинена.

Ранее стало известно, что Финляндия ужесточила визовые требования для граждан России. Причиной таких изменений назвали новые стандарты Евросоюза.