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Финляндия надеется, что не испугает россиян новыми требованиями к визам

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 Финляндия надеется, что не испугает россиян новыми требованиями к визам

Финляндия надеется, что не испугает россиян новыми требованиями к визам

13:30   1 Августа 2019
Весь мир

Финляндия надеется, что не испугает россиян новыми требованиями к визам

Финляндия надеется, что не испугает россиян новыми требованиями к визам

МИД Финляндии надеется, что россияне не испугаются новых требований к документам при подаче заявления на получение финской шенгенской визы. Об этом 1 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя департамента по работе с прессой МИД Финляндии. 

Большинство туристов, посещающих Финляндию, — граждане России. В прошлом году Финляндия выдала более 669 тысяч виз россиянам, при этом чуть более 99 тысяч виз пришлись на остальные страны мира. Таким образом, 87% заявлений на получение визы были из РФ. 

«Говорить об этом рано, но мы очень надеемся, что количество заявлений на визу от россиян не уменьшится», — передает РИА Новости слова руководителя департамента по работе с прессой МИД Финляндии Веса Хяккинена.

Ранее стало известно, что Финляндия ужесточила визовые требования для граждан России. Причиной таких изменений назвали новые стандарты Евросоюза. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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