Один человек погиб в Кентукки при взрыве на газопроводе

Как минимум один человек погиб в американском штате Кентукки в результате взрыва на газопроводе в округе Линкольн.

Как сообщает местный телеканал АВС, в результате взрыва на газопроводе возник пожар, огонь перекинулся на расположенные поблизости жилые дома. Власти проводят эвакуацию местных жителей.

В работах по тушению пожара задействованы десять расчетов.

О причинах взрыва на газопроводе на данный момент не сообщается. Полиция проводит расследование по факту произошедшего.