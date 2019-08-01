Один человек погиб в Кентукки при взрыве на газопроводе
Как минимум один человек погиб в американском штате Кентукки в результате взрыва на газопроводе в округе Линкольн.
Как сообщает местный телеканал АВС, в результате взрыва на газопроводе возник пожар, огонь перекинулся на расположенные поблизости жилые дома. Власти проводят эвакуацию местных жителей.
В работах по тушению пожара задействованы десять расчетов.
О причинах взрыва на газопроводе на данный момент не сообщается. Полиция проводит расследование по факту произошедшего.