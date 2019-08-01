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Один человек погиб в Кентукки при взрыве на газопроводе

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13:45   1 Августа 2019
Весь мир

Один человек погиб в Кентукки при взрыве на газопроводе

Один человек погиб в Кентукки при взрыве на газопроводе

Как минимум один человек погиб в американском штате Кентукки в результате взрыва на газопроводе в округе Линкольн.

Как сообщает местный телеканал АВС, в результате взрыва на газопроводе возник пожар, огонь перекинулся на расположенные поблизости жилые дома. Власти проводят эвакуацию местных жителей.

В работах по тушению пожара задействованы десять расчетов.

О причинах взрыва на газопроводе на данный момент не сообщается. Полиция проводит расследование по факту произошедшего.

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Автор: Александр Люблинский
#сша #взрыв #чп #весь мир #газопровод #кентукки

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