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13:20   1 Августа 2019
Россия

Актрису Инну Чурикову выписали из больницы

Актрису Инну Чурикову выписали из больницы

Актрису Инну Чурикову выписали из НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Она чувствует себя хорошо. Об этом пишет РИА Новости в четверг, 1 августа.

Чурикова попала в больницу 18 июля после того, как неожиданно упала со сцены во время спектакля «Старая дева». Театральное действие пришлось прервать. Тогда состояние актрисы оценивалось как тяжелое. На следующий день, 19 июля, ее перевели из реанимации в обычную палату.

Выписку Чуриковой подтвердила ее коллега по театру Елена Шанина.

Ранее директор театра «Ленком» Марк Варшавер сообщил, что после выписки актриса, вероятно, поедет на отдых вместе с супругом Глебом Панфиловым.

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Автор: Виктория Разумовская
#театр #культура #общество #чурикова

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