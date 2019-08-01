Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Медведев прибыл на Сахалин в рамках поездки по Дальнему Востоку

Медведев прибыл на Сахалин в рамках поездки по Дальнему Востоку

ГТЛК планирует выйти на рынок лизинга цифровых продуктов и технологий

ГТЛК планирует выйти на рынок лизинга цифровых продуктов и технологий
Порошенко пообещал покаяться перед украинцами

Порошенко пообещал покаяться перед украинцами

Новый кабмин на Украине могут сформировать в начале сентября

Новый кабмин на Украине могут сформировать в начале сентября
Один человек погиб в Кентукки при взрыве на газопроводе

Один человек погиб в Кентукки при взрыве на газопроводе

 Финляндия надеется, что не испугает россиян новыми требованиями к визам

Финляндия надеется, что не испугает россиян новыми требованиями к визам

Медведев прибыл на Сахалин в рамках поездки по Дальнему Востоку

Медведев прибыл на Сахалин в рамках поездки по Дальнему Востоку

ГТЛК планирует выйти на рынок лизинга цифровых продуктов и технологий

ГТЛК планирует выйти на рынок лизинга цифровых продуктов и технологий
Порошенко пообещал покаяться перед украинцами

Порошенко пообещал покаяться перед украинцами

Новый кабмин на Украине могут сформировать в начале сентября

Новый кабмин на Украине могут сформировать в начале сентября
Один человек погиб в Кентукки при взрыве на газопроводе

Один человек погиб в Кентукки при взрыве на газопроводе

 Финляндия надеется, что не испугает россиян новыми требованиями к визам

Финляндия надеется, что не испугает россиян новыми требованиями к визам

13:07   1 Августа 2019
Ближнее зарубежье

Порошенко пообещал покаяться перед украинцами

Порошенко пообещал покаяться перед украинцами

Экс-глава Украины Петр Порошенко заявил, ему есть, чем гордиться за время работы на посту президента, однако были и ошибки, за которые он попросит прощения. Интервью с украинским политиком обнародовала «Украинская правда». 

Порошенко заявил, что когда-нибудь точно покается перед украинским народом, хотя говорить об этом рано. 

«Я полагаю, что нам рановато говорить об этом. Если мы должны говорить о раскаянии, то я точно буду каяться. Но не журналистам. Я должен был признать целый ряд ошибок, я говорю, что у меня, к сожалению, есть за что просить прощения у Господа», — передает издание слова политика. 

Украинский политик добавил, что только история и народ дадут оценку, кто прав, а кто виноват. Он отметил, что за годы президентства было значительно больше успехов, чем неудач. Так, не было коррупции, считает Порошенко. При этом он подчеркнул, что сильно изменился сам за пять лет — набрался силы, опыта, мудрости и «сильно постарел». 

Ранее сообщалось, что Порошенко ищет в США защиты от уголовных дел на Украине.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#порошенко #украина #политика #общество #весь мир

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...