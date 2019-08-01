Порошенко пообещал покаяться перед украинцами

Экс-глава Украины Петр Порошенко заявил, ему есть, чем гордиться за время работы на посту президента, однако были и ошибки, за которые он попросит прощения. Интервью с украинским политиком обнародовала «Украинская правда».

Порошенко заявил, что когда-нибудь точно покается перед украинским народом, хотя говорить об этом рано.

«Я полагаю, что нам рановато говорить об этом. Если мы должны говорить о раскаянии, то я точно буду каяться. Но не журналистам. Я должен был признать целый ряд ошибок, я говорю, что у меня, к сожалению, есть за что просить прощения у Господа», — передает издание слова политика.

Украинский политик добавил, что только история и народ дадут оценку, кто прав, а кто виноват. Он отметил, что за годы президентства было значительно больше успехов, чем неудач. Так, не было коррупции, считает Порошенко. При этом он подчеркнул, что сильно изменился сам за пять лет — набрался силы, опыта, мудрости и «сильно постарел».

Ранее сообщалось, что Порошенко ищет в США защиты от уголовных дел на Украине.