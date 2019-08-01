Представитель Государственной транспортной лизинговой компании в четверг, 1 августа, сообщил, что ГТЛК планирует выйти на рынок лизинга цифровых продуктов и технологий, в том числе в части IT и телеком-оборудования. По его словам, сейчас компания создает специальное направление.

«В ГТЛК создали дирекцию по цифровому развитию для участия в создании инфраструктуры для цифровой трансформации экономики», — добавили в компании.

Трансформировать экономику собираются в области транспорта, связи, образования, оказания услуг и других отраслей. Новая дирекция ГТЛК поможет развить лизинг IT и телеком-оборудования, разработать отечественное программное обеспечение, поддержать национальную технологическую инициативу по производству беспилотных авиационных систем.

Государственная транспортная лизинговая компания находится в собственность России под управлением министерства транспорта. Также ГТЛК специализируется на лизинге железнодорожной, авиационной, автомобильной и дорожной техники.