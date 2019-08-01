Милонов пообещал договориться с финнами, чтобы не усложняли получение виз россиянам

Депутат Госдумы Виталий Милонов, представляющий в нижней палате интересы петербуржцев, намерен переубедить власти Финляндии, с 1 сентября ужесточающие визовые требования к россиянам, проживающим в соседних с Финляндией регионах.

«Это безусловно шаг назад. — оценил парламентарий новые требования Суоми.— Я рассчитываю в ближайшее время, как член парламентской группы по дружбе с Финляндией, обратиться к нашим друзьям. В той стране сейчас группу возглавил дружественно настроенный по отношению к России человек. Мы рассчитываем по линии парламентской дипломатии, так или иначе, сменить требования. Но я понимаю, что в этой ситуации Финляндия скорее всего должна учитывать точку зрения стран шенгенского союза. Вот, в чем проблема».

С 1 сентября 2019 года, в соответствие с новыми требованиями ЕС, к заявлению на получение финской визы от всех россиян потребуют прикладывать комплект документов: билеты и бронь гостиницы (или описание маршрута), справку о доходах, как свидетельство финансовой самостоятельности и справку о наличии недвижимости в России.

По мнению Милонова, часть петербуржцев и жителей Ленинградской области, предпочитающих однодневные гастрономические туры в Суоми, новые требования отпугнут. Но есть альтернатива — страны Прибалтики.

«Литва и Латвия не хотят потерять от этого и активно выдают шенгенские визы. — заметил депутат. — Прибалтийские страны смотрят на сокращение турпотока россиян в Финляндию и ожидают увидеть гостей из России у себя. Заявления отдельных сумасшедших политиков остаются заявлениями, а вот реальные требования прибалтийского бизнеса они разделяют»

В июне Евросовет утвердил поправки к визовому кодексу. Теперь долгосрочные шенгенские визы иностранцам получать проще. Путешественник может рассчитывать на визу с многократным въездом на один год, если законно использовал три визы за предыдущие два года. По факту некоторые страны, такие в как Испания или Италия, часто выдают сразу же многократные визы даже тем, кто решил посмотреть Европу впервые.