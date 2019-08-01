Главу Росстата пригласили выступить на совете ГД 11 сентября

Представитель Государственной думы в четверг, 1 августа, сообщил, что руководителя Федеральной службы государственной статистики Павла Малкова пригласили выступить на совете ГД, который состоится 11 сентября. По его словам, председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил пригласить главу Росстата.

«Поучаствовать в заседании Совета ГД 11 сентября 2019 года», — добавил представитель.

Депутаты намерены получить от Павла Малкова актуальную информацию, которая характеризует состояние экономики и социальной сферы. При формировании приоритетов в законотворческой работе депутатам Госдумы необходимо получить актуальную информацию по демографии, доходам и уровню жизни россиян, жилищным условиям, здравоохранению и социальным услугам, показателям реформы ЖКХ и по ряду других показателей.