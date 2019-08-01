Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Медведев прибыл на Сахалин в рамках поездки по Дальнему Востоку

Медведев прибыл на Сахалин в рамках поездки по Дальнему Востоку

ГТЛК планирует выйти на рынок лизинга цифровых продуктов и технологий

ГТЛК планирует выйти на рынок лизинга цифровых продуктов и технологий
Порошенко пообещал покаяться перед украинцами

Порошенко пообещал покаяться перед украинцами

Новый кабмин на Украине могут сформировать в начале сентября

Новый кабмин на Украине могут сформировать в начале сентября
Один человек погиб в Кентукки при взрыве на газопроводе

Один человек погиб в Кентукки при взрыве на газопроводе

 Финляндия надеется, что не испугает россиян новыми требованиями к визам

Финляндия надеется, что не испугает россиян новыми требованиями к визам

Медведев прибыл на Сахалин в рамках поездки по Дальнему Востоку

Медведев прибыл на Сахалин в рамках поездки по Дальнему Востоку

ГТЛК планирует выйти на рынок лизинга цифровых продуктов и технологий

ГТЛК планирует выйти на рынок лизинга цифровых продуктов и технологий
Порошенко пообещал покаяться перед украинцами

Порошенко пообещал покаяться перед украинцами

Новый кабмин на Украине могут сформировать в начале сентября

Новый кабмин на Украине могут сформировать в начале сентября
Один человек погиб в Кентукки при взрыве на газопроводе

Один человек погиб в Кентукки при взрыве на газопроводе

 Финляндия надеется, что не испугает россиян новыми требованиями к визам

Финляндия надеется, что не испугает россиян новыми требованиями к визам

12:54   1 Августа 2019
Россия

Главу Росстата пригласили выступить на совете ГД 11 сентября

Главу Росстата пригласили выступить на совете ГД 11 сентября

Представитель Государственной думы в четверг, 1 августа, сообщил, что руководителя Федеральной службы государственной статистики Павла Малкова пригласили выступить на совете ГД, который состоится 11 сентября. По его словам, председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил пригласить главу Росстата.

«Поучаствовать в заседании Совета ГД 11 сентября 2019 года», — добавил представитель.

Депутаты намерены получить от Павла Малкова актуальную информацию, которая характеризует состояние экономики и социальной сферы. При формировании приоритетов в законотворческой работе депутатам Госдумы необходимо получить актуальную информацию по демографии, доходам и уровню жизни россиян, жилищным условиям, здравоохранению и социальным услугам, показателям реформы ЖКХ и по ряду других показателей.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #госдума #общество #росстат

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...