Авиация Минобороны начнет вылетать на тушение пожаров в Сибири не меньше 20 раз в сутки

Самолеты Минобороны РФ, которые привлечены к тушению пожаров в Красноярском крае, будут вылетать не менее 20 раз за день. Об этом сообщил замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков в четверг, 1 августа.

Он отметил, что полеты Ил-76 будут выполняться парами. По словам Булгакова, со 2 августа к выполнению задач в Красноярском крае близ населенных пунктов приступят также вертолетные группы. Булгаков добавил, что военные приступили к полетам уже в 08:00 мск.

Четыре самолета после полетов приземлятся в Братске 2 августа.

Ранее в Красноярском крае, Иркутской области, а также Республике Саха (Якутия) и Бурятии ввели режим чрезвычайной ситуации. Общая площадь лесных пожаров в России составляет 2,9 миллионов гектаров. Смог от возгорания накрыл соседние регионы, достиг Поволжья и Казахстана.

Лесные пожары тушат 2,7 тысячи человек, 390 единиц наземной техники, 28 воздушных судов.