Шойгу рассказал о работе военно-политических органов по популяризации армейской службы

Министр обороны России Сергей Шойгу, выступая в четверг на селекторном совещании, заявил, что военно-политические органы, созданные ранее в армии РФ, активизировали работу по популяризации службы в Вооруженных силах страны в рядах молодежи.

По словам министра, ведущим патриотическим движением в России стала Юнармия.

«Новое наполнение получила работа в рамках юнармейского движения, которое стало ведущим патриотическим молодежным объединением страны, ряды которого насчитывают почти 556 тысяч человек», - отметил Шойгу, добавив, что проводятся агитационные и информационные мероприятия по популяризации военной службы, сохранение традиций российского воинства, а также по противодействию попыткам фальсифицировать историю.

Мероприятия, посвященные 75-й годовщине крупных операций ВОВ и передвижная выставка «Сирийский перелом», организованные в числе упомянутых акций, вызвали, по словам Шойгу, живой интерес. Также министр добавил, что идет активная работа по созданию на территории главного храма российских вооруженных сил музейного комплекса «Дорога памяти», призванного увековечить подвиг участников Великой Отечественной войны.

В то же время, подчеркнул глава Минобороны, приоритетной по-прежнему остается деятельность, направленная на социальное обеспечение военнослужащих и их семей.

Как сообщает агентство ТАСС, в ход селекторного совещания планируется подвести итоги работы созданного год назад Главного военно-политического управления за первую половину 2019 года и наметить первостепенные задачи на второе полугодие.

Напомним: в июле 2018 года по поручению президента РФ Владимира Путина была создана система военно-политической работы в рядах российских Вооруженных сил.