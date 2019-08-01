Московской «оппозиции» не удалось сорвать футбольный матч «Спартак» — «Динамо» 3 августа

Футбольный матч между командами «Спартак» и «Динамо» состоится в субботу, 3 августа, как и планировалось. Об этом заявили в мэрии Москвы.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы ведут с представителями Российской премьер-лиги (РПЛ) переговоры о переносе матча в связи с проведением «независимыми» кандидатами очередной незаконной акции.

Градоначальник столицы Сергей Собянин подчеркивал, что власти не допустят провокаций на незаконном митинге. Правоохранители будут задерживать всех, кто будет нарушать общественный порядок.

Напомним, оппозиционные кандидаты призывают жителей столицы выйти на акцию в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму в субботу, 3 августа. При этом организаторы отказались от предоставленной властями площадки на проспекте Сахарова. Таким образом, акция будет носить незаконный характер.

Ранее недопущенная до выборов Любовь Соболь заявила, что акция будет протекать в мирном русле, однако все говорит о том, что на митинге могут действовать провокаторы, которые попытаются столкнуть мирных граждан с полицией.