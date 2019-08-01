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12:46   1 Августа 2019
Россия

Шойгу заявил, что служащие по контракту получат 50% надбавки к жалованию

Шойгу заявил, что служащие по контракту получат 50% надбавки к жалованию

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что военнослужащие контрактной службы получат надбавки к денежному содержанию. Об этом 31 июля пишет ТАСС. 

По словам Шойгу, военные, проходящие службу с первого по четвертый тарифный разряд, получат надбавки в размере 50%. 

«Мною подписаны приказы об установлении с 1 сентября ежемесячной надбавки в размере 50% солдатам, матросам, сержантам и старшинам, проходящим службу по контракту на должностях с первого по четвёртый тарифный разряд», — передает агентство слова министра. 

Глава Минобороны напомнил, что российский лидер Владимир Путин ранее принял несколько важных решений, связанных с повышением уровня социальной защищенности солдат-контрактников. 

Шойгу отдельно отметил, что надбавка в 30% также устанавливается водителям категорий C, D и CE. 

Ранее кабмин утвердил индексацию окладов военных. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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