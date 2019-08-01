Новый кабмин на Украине могут сформировать в начале сентября

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус считает, что новый кабинет министров будет сформирован в первые дни работы нового парламента.

«Я думаю, что в первых числах сентября (начнет работать Рада). Я думаю, новый Кабмин будет сформирован в первый или второй день работы нового парламента», — сказал Герус.

Он отметил, что уже в этом месяце можно будет достичь всех договоренностей по этому вопросу. Герус подчеркнул, что Украина нуждается в быстрых переменах, чтобы общество почувствовало положительный эффект от реформ.

Напомним, выборы на Украине состоялись 21 июля. Лидировала партия «Слуга народа» (43,16 процента). На втором месте оказалась «Оппозиционная платформа — за жизнь» Юрия Бойко с 13,05 процента, на третьем — партия экс-премьера Юлии Тимошенко «Батькивщина» с 8,18 процента, на четвертом — «Европейская солидарность» с 8,10 процента.