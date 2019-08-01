Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Медведев прибыл на Сахалин в рамках поездки по Дальнему Востоку

Медведев прибыл на Сахалин в рамках поездки по Дальнему Востоку

ГТЛК планирует выйти на рынок лизинга цифровых продуктов и технологий

ГТЛК планирует выйти на рынок лизинга цифровых продуктов и технологий
Порошенко пообещал покаяться перед украинцами

Порошенко пообещал покаяться перед украинцами

Новый кабмин на Украине могут сформировать в начале сентября

Новый кабмин на Украине могут сформировать в начале сентября
Один человек погиб в Кентукки при взрыве на газопроводе

Один человек погиб в Кентукки при взрыве на газопроводе

 Финляндия надеется, что не испугает россиян новыми требованиями к визам

Финляндия надеется, что не испугает россиян новыми требованиями к визам

Медведев прибыл на Сахалин в рамках поездки по Дальнему Востоку

Медведев прибыл на Сахалин в рамках поездки по Дальнему Востоку

ГТЛК планирует выйти на рынок лизинга цифровых продуктов и технологий

ГТЛК планирует выйти на рынок лизинга цифровых продуктов и технологий
Порошенко пообещал покаяться перед украинцами

Порошенко пообещал покаяться перед украинцами

Новый кабмин на Украине могут сформировать в начале сентября

Новый кабмин на Украине могут сформировать в начале сентября
Один человек погиб в Кентукки при взрыве на газопроводе

Один человек погиб в Кентукки при взрыве на газопроводе

 Финляндия надеется, что не испугает россиян новыми требованиями к визам

Финляндия надеется, что не испугает россиян новыми требованиями к визам

12:45   1 Августа 2019
Ближнее зарубежье

Новый кабмин на Украине могут сформировать в начале сентября

Новый кабмин на Украине могут сформировать в начале сентября

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус считает, что новый кабинет министров будет сформирован в первые дни работы нового парламента.

«Я думаю, что в первых числах сентября (начнет работать Рада). Я думаю, новый Кабмин будет сформирован в первый или второй день работы нового парламента», — сказал Герус.

Он отметил, что уже в этом месяце можно будет достичь всех договоренностей по этому вопросу. Герус подчеркнул, что Украина нуждается в быстрых переменах, чтобы общество почувствовало положительный эффект от реформ.

Напомним, выборы на Украине состоялись 21 июля. Лидировала партия «Слуга народа» (43,16 процента). На втором месте оказалась «Оппозиционная платформа — за жизнь» Юрия Бойко с 13,05 процента, на третьем  — партия экс-премьера Юлии Тимошенко «Батькивщина» с 8,18 процента, на четвертом — «Европейская солидарность» с 8,10 процента. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#украина #политика #верховная рада #зеленский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...