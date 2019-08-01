США и КНР обсудят организацию новых торговых переговоров

Официальный представитель китайского министерства коммерции Гао Фэн в четверг, 1 августа, сообщил, что Вашингтон и Пекин обсудят в августе организацию новых торговых переговоров, которые запланировали провести в сентябре в США. По его словам, в преддверии переговоров группы специалистов Китая и США по торгово-экономическим вопросам поддерживают тесные контакты.

«В августе пройдут активные консультации на рабочем уровне, чтобы надлежащим образом подготовить встречу», — добавил представитель минкоммерции КНР.

Очередной раунд американо-китайских торговых переговоров состоялся в Шанхае 30–31 июля​​​. Делегацию КНР возглавлял вице-премьер государственного совета Лю Хэ, а США — торговый представитель Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин. Консультации впервые прошли «лицом к лицу» после встречи американского и китайского лидеров в Осаке в июне.