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12:25   1 Августа 2019
Россия

Десять туристов из Петербурга пропали в Белом море

Десять туристов из Петербурга пропали в Белом море

Туристическая группа из десяти человек пропала на территории Карелии в Белом море.

Как сообщает в четверг карельское Главное управление МЧС, петербургские туристы, которые вышли в Белое море на пяти байдарках и должны были вернуться 29 июля, до сих пор не объявились и не вышли на связь.

«В Беломорске группа из 10 туристов не выходит на связь. В последний раз на связь они выходили 24 июля, маршрут должен был закончиться 29 июля», говорится в сообщении пресс-службы спасательного ведомства.

Там же отмечается, что туристы, отправляясь в поход на байдарках, не встали на обязательный учет тургрупп в МЧС. В разговоре со спасателями 24 июля они пояснили, что знают о надвигающемся шторме и взяли с собой достаточный запас воды и провианта, чтобы переждать непогоду.

По словам родственников пропавших туристов, они могут пережидать шторм на одном из островов в Белом море.

В настоящее время сложные погодные условия, сильный ветер не позволяют спасателям начать поиски туристов.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #туристы #чп #общество #шторм

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