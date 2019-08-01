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12:26   1 Августа 2019
Россия

США и Франция прислали наблюдателей на АрМИ-2019

США и Франция прислали наблюдателей на АрМИ-2019

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что четыре страны-члена НАТО прислали наблюдателей на Армейские международные игры (АрМИ-2019). Его слова селекторном совещании в Минобороны приводит РИА Новости.

По его словам, команда Греции в соревнованиях будет участвовать, а вот Франция, США, Словакия и Турция прислали своих наблюдателей. Шойгу отметил, что в текущем году на АрМИ приедут 221 команда из 37 государств. Семь из них впервые примут участие в соревнованиях.

Он также отметил расширение географии проведения конкурсов — в 2019 году к странам, на территории которых проходят игры, присоединились Монголия, Узбекистан и Индия. В этом году ожидается демонстрационно-тестовый заезд женских танковых экипажей, показ конкурсов на мотовездеходах и конкурса «Биатлон УАЗ-Пикап». В играх поучаствуют более трех тысяч юнармейцев.

«Свои команды направили МЧС, МВД России, СВР и ФСБ. В два раза возросло число участников Росгвардии и ДОСААФ», — рассказал Шойгу.

Программой игр предусмотрен 31 конкурс по полевой, воздушной и морской выучке. Всего посостязаются более пяти тысяч военных. АрМИ-2019 пройдет с 3 по 17 августа.

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Автор: Александра Гегельская
#минобороны #арми-2019

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