Заместитель командующего войсками ЦВО Алексей Лемякин в четверг, 1 августа, сообщил, что военные поучаствуют в строительстве первой железной дороги в Туве, которая свяжет республику с Красноярским краем. По его словам, запланировали привлечь подразделения железнодорожных бригад Центрального военного округа, чтобы построить железнодорожный участок Курагино — Кызыл​​​.

«С этой целью сформировали батальон механизации отдельной железнодорожной бригады в Хакасии», — добавил генерал-майор.

Сейчас в Туве вообще нет железных дорог, участок Кызыл — Курагино станет первым. В апреле 2019 года Российские железные дороги подписали с Тувинской энергетической промышленной корпорацией договор на строительство. Инвестиции в проект — 126,6 миллиарда рублей, срок строительства — 4,5 года. Построят железную дорогу в гористой местности, поэтому потребуется проложить восемь тоннелей и возвести 127 мостов.