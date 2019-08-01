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12:01   1 Августа 2019
Россия

Военные поучаствуют в строительстве первой железной дороги в Туве

Военные поучаствуют в строительстве первой железной дороги в Туве

Заместитель командующего войсками ЦВО Алексей Лемякин в четверг, 1 августа, сообщил, что военные поучаствуют в строительстве первой железной дороги в Туве, которая свяжет республику с Красноярским краем. По его словам, запланировали привлечь подразделения железнодорожных бригад Центрального военного округа, чтобы построить железнодорожный участок Курагино — Кызыл​​​.

«С этой целью сформировали батальон механизации отдельной железнодорожной бригады в Хакасии», — добавил генерал-майор.

Сейчас в Туве вообще нет железных дорог, участок Кызыл — Курагино станет первым. В апреле 2019 года Российские железные дороги подписали с Тувинской энергетической промышленной корпорацией договор на строительство. Инвестиции в проект — 126,6 миллиарда рублей, срок строительства — 4,5 года. Построят железную дорогу в гористой местности, поэтому потребуется проложить восемь тоннелей и возвести 127 мостов.

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Автор: Анатолий Кубарев
#военные #общество #железная дорога #тува

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