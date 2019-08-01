Финляндия ужесточила визовые требования для граждан России

Финляндия ужесточила визовые требования для россиян. Теперь европейская страна запрашивает документы, подтверждающие наличие денег, бронь отелей и копию билетов. Об этом 1 августа пишет РБК, ссылаясь на МИД РФ.

Новые изменения вступят в силу с 1 сентября, пишет в четверг издание. Обычно россияне предоставляют заграничный паспорт, копию внутреннего паспорта, медицинский полис, а также квитанцию об оплате визового сбора.

По данным министерства внутренних дел Финляндии, теперь россиянам придется предоставлять документы, которые раньше требовались в исключительных случаях. Речь идет о копии билетов и брони отелей. Кроме этого, необходимо подтвердить наличие финансовых средств. Его можно оформить в виде справки с места работы, а также информацией о зарплате. Либо можно предъявить выписку из банка за три месяца. Также заявитель вправе представить свидетельство о праве собственности на недвижимость в России.

Причину таких изменений в требованиях министерство не назвало.