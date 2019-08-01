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12:15   1 Августа 2019
Россия

Финляндия ужесточила визовые требования для граждан России

Финляндия ужесточила визовые требования для граждан России

Финляндия ужесточила визовые требования для россиян. Теперь европейская страна запрашивает документы, подтверждающие наличие денег, бронь отелей и копию билетов. Об этом 1 августа пишет РБК, ссылаясь на МИД РФ. 

Новые изменения вступят в силу с 1 сентября, пишет в четверг издание. Обычно россияне предоставляют заграничный паспорт, копию внутреннего паспорта, медицинский полис, а также квитанцию об оплате визового сбора. 

По данным министерства внутренних дел Финляндии, теперь россиянам придется предоставлять документы, которые раньше требовались в исключительных случаях. Речь идет о копии билетов и брони отелей. Кроме этого, необходимо подтвердить наличие финансовых средств. Его можно оформить в виде справки с места работы, а также информацией о зарплате. Либо можно предъявить выписку из банка за три месяца. Также заявитель вправе представить свидетельство о праве собственности на недвижимость в России. 

Причину таких изменений в требованиях министерство не назвало. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #финляндия #политика #общество #весь мир #виза

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