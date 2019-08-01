Страны Евросоюза пока не определились с кандидатом на пост главы МВФ

Страны, входящие в состав Евросоюза, пока не смогли прийти к консенсусу по поводу кандидата на пост главы Международного валютного фонда (МВФ). Об этом 1 августа пишет AFP.

Ожидалось, что имя преемника Кристин Лагард назовут до конца июля.

29 июля издание Financial Times сообщило, что на данный момент рассматриваются три претендента на должность директора-распорядителя МВФ. Среди них — экс-министр финансов Нидерландов Йерун Дейсселблум, исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева и глава Центробанка Финляндии Олли Рен.

Лагард подала в отставку в связи с выдвижением ее кандидатуры на пост руководителя Европейского центрального банка (ЕЦБ). По традиции пост главы МВФ занимает представитель одной из стран Европы.