Более 800 населенных пунктов находятся в зоне задымления из-за пожаров

МЧС России сообщило, что в зоне задымления из-за лесных пожаров находятся свыше 800 населенных пунктов. По данным ведомства, наиболее сложная обстановка наблюдается на территории Республики Саха (Якутия), Красноярского края и Иркутской области. Там задымлены 804 населенных пункта.

МЧС тушит пожары с помощью двух самолетов Бе-200 и вертолета Ми-8, которые сбросили более 260 тонн воды. Кроме того, для замеров ПДК вредных веществ в воздухе организован мониторинг на 77 постах наблюдения. Всего лесные пожары тушат более 2,8 тысячи человек, а также 390 единиц техники.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре, СК РФ и МВД проверить наличие связи между лесными пожарами в Сибири и незаконной вырубкой лесов.