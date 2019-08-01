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Зеленский опубликовал фото из спортзала в Facebook

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 Лесные пожары охватили Аляску

Лесные пожары охватили Аляску

11:54   1 Августа 2019
Россия

Более 800 населенных пунктов находятся в зоне задымления из-за пожаров

Более 800 населенных пунктов находятся в зоне задымления из-за пожаров

МЧС России сообщило, что в зоне задымления из-за лесных пожаров находятся свыше 800 населенных пунктов. По данным ведомства, наиболее сложная обстановка наблюдается на территории Республики Саха (Якутия), Красноярского края и Иркутской области. Там задымлены 804 населенных пункта.

МЧС тушит пожары с помощью двух самолетов Бе-200 и вертолета Ми-8, которые сбросили более 260 тонн воды. Кроме того, для замеров ПДК вредных веществ в воздухе организован мониторинг на 77 постах наблюдения. Всего лесные пожары тушат  более 2,8 тысячи человек, а также 390 единиц техники.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре, СК РФ и МВД проверить наличие связи между лесными пожарами в Сибири и незаконной вырубкой лесов.

 

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Автор: Арсений Аскольский
#мчс #сибирь #пожары #лес

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