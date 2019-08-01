Зеленский опубликовал фото из спортзала в Facebook

Украинский лидер Владимир Зеленский опубликовал 1 августа на своей странице в Facebook фотографию, на которой изображено, как он занимается спортом.

«Политика политикой, а спорт никто не отменял))) Доброе утро!» — написал Зеленский на странице в социальной сети.

Судя по фотографии, Зеленский в спортзале делает упражнение «выпады». При этом пользователи, увидев пост в Facebook, посоветовали главе государства заниматься с утра работой, а в спортзал отправить главу Офиса президента Андрея Богдана, потому что «ему нужнее».