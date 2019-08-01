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Зеленский опубликовал фото из спортзала в Facebook

Зеленский опубликовал фото из спортзала в Facebook

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11:41   1 Августа 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский опубликовал фото из спортзала в Facebook

Зеленский опубликовал фото из спортзала в Facebook

Украинский лидер Владимир Зеленский опубликовал 1 августа на своей странице в Facebook фотографию, на которой изображено, как он занимается спортом. 

«Политика политикой, а спорт никто не отменял))) Доброе утро!» — написал Зеленский на странице в социальной сети. 

Зеленский опубликовал фото из спортзала в Facebook

Судя по фотографии, Зеленский в спортзале делает упражнение «выпады». При этом пользователи, увидев пост в Facebook, посоветовали главе государства заниматься с утра работой, а в спортзал отправить главу Офиса президента Андрея Богдана, потому что «ему нужнее». 

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Автор: Софья Белоцерковская
#украина #политика #спорт #общество #весь мир #зеленский

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