Спасатели попросили турфирмы приостановить сплавы по рекам в паводок

Заместитель начальника ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю Виталий Дарчия в четверг, 1 августа, сообщил, что спасатели направили обращения руководителям туристических фирм с просьбой на время паводка приостановить сплавы по рекам, чтобы избежать несчастных случаев. По его словам, большая вода уйдет, а реки останутся, поэтому турфирмы не закроются и интерес к экстремальному виду отдыха не пропадет.

«Надо соблюдать меры личной безопасности. Мы написали официальные письма с предупреждением о неблагоприятном прогнозе», — резюмировал Дарчия.

В Хабаровском крае объявили режим чрезвычайной ситуации. Паводки на малых реках проходят из-за обильных дождей, гребень паводка на реке Амур движется со стороны Амурской области, где подтопило населенные пункты. Предположительно, к 8–10 августа река поднимется до 580–630 сантиметров при текущем 369 сантиметров.