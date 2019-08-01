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11:31   1 Августа 2019
Россия

Спасатели попросили турфирмы приостановить сплавы по рекам в паводок

Спасатели попросили турфирмы приостановить сплавы по рекам в паводок

Заместитель начальника ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю Виталий Дарчия в четверг, 1 августа, сообщил, что спасатели направили обращения руководителям туристических фирм с просьбой на время паводка приостановить сплавы по рекам, чтобы избежать несчастных случаев. По его словам, большая вода уйдет, а реки останутся, поэтому турфирмы не закроются и интерес к экстремальному виду отдыха не пропадет.

«Надо соблюдать меры личной безопасности. Мы написали официальные письма с предупреждением о неблагоприятном прогнозе», — резюмировал Дарчия.

В Хабаровском крае объявили режим чрезвычайной ситуации. Паводки на малых реках проходят из-за обильных дождей, гребень паводка на реке Амур движется со стороны Амурской области, где подтопило населенные пункты. Предположительно, к 8–10 августа река поднимется до 580–630 сантиметров при текущем 369 сантиметров.

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Автор: Анатолий Кубарев
#мчс #паводок #общество #хабаровский край

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