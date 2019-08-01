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11:35   1 Августа 2019
Россия

Учения ВМФ «Океанский щит-2019» стартовали в Балтийском море

Учения ВМФ «Океанский щит-2019» стартовали в Балтийском море

Оперативные учения «Океанский щит-2019» проходят в Балтийском море  с 1 по 9 августа. В нем участвуют около 70 кораблей, боевых катеров и судов обеспечения, 58 воздушных судов, более 10 тысяч военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Замыслом учения предусматривается отработка вопросов применения межфлотской группировки ВМФ», — сообщили в военном ведомстве.

По данным министерства обороны, учения пройдут под руководством главнокомандующего ВМФ РФ адмирала Николая Евменова. Основу корабельной группировки составляют корабли и суда, участвовавшие в Главном военно-морском параде.

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Автор: Арсений Аскольский
#учения #минобороны #вмф #балтика

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