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Зеленский опубликовал фото из спортзала в Facebook

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 Лесные пожары охватили Аляску

Лесные пожары охватили Аляску

11:55   1 Августа 2019
Россия

Православные Красноярска молились о дожде еще до того, как это стало мейнстримом

Православные Красноярска молились о дожде еще до того, как это стало мейнстримом

Во всех храмах красноярской митрополии еще две недели назад отслужили молебны о прекращении лесных пожаров. Об этом сообщил «Политике Сегодня» руководитель пресс-службы Красноярской епархии Андрей Скворцов. По его словам, это не специально не афишировалось, потому что не преследовалась цель пиара. 

«Во всех храмах Красноярской митрополии были совершены специальные молебны, чтобы прекратились пожары и о том, чтобы пошли дожди. Еще две недели назад. После чего стало легче дышать. Время от времени дожди стали идти. Сегодня второй день просто радость — у нас ясное небо, облака, солнышко.  Давно такого не было. До этого несколько недель все было затянуто дымкой от пожаров», - рассказал он.

С этой неделе во всех храмах красноярской митрополии по окончании божественной литургии совершаются чтения молитв «О Божием творении», добавил Скворцов. 

Православные Красноярска молились о дожде еще до того как это стало мейнстримом

Ранее стало известно, что шаманы коренных народов России начали проводить обряды по вызову дождя, который бы потушил природные пожары в Сибири. Как сообщил «Интерфаксу» представитель коренных народов ХМАО-Югры, фольклорист Тимофей Молданов, с 31 июля шаманы ненцев, долганов, мари, коми и якутов пытаются вызвать осадки. 

30 июля буддийские священнослужителяи из Бурятии заявили о готовности помочь устранить природные катаклизмы. В аккаунте в Instagram  Буддийской традиционной сангхи России призвали скидывать точные координаты пожаров. 

Православные Красноярска молились о дожде еще до того как это стало мейнстримом

В начале августа общая площадь лесных пожаров в Сибири составила три миллиона гектаров. Самая напряженная ситуация — в Красноярском крае, Иркутской области (где еще и паводок) и в Якутии.

Президент РФ поручил Минобороны выделить дополнительные силы для борьбы с пожарами. В Красноярский край направят 10 самолетов Ил-76 и 10 специализированных вертолетов.

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Автор: Мария Владимирова
#россия #сибирь #красноярск #общество #рпц #епархия #пожары в сибири #шаманы

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