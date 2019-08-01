Полиция задержала хулигана, «заминировавшего» здание МВД в Петербурге

Сотрудники правоохранительных органов Петербурга задержали телефонного хулигана, который сообщил о «минировании» дома по Суворовскому проспекту. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Об этом пишет издание «Петербургский дневник».

В среду, 31 июля, неизвестный позвонил в экстренную службу и заявил, что в доме №50/52 по Суворовскому проспекту заложена бомба. В этом здании находится ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области. Полиция осмотрела помещения, опасных предметов обнаружено не было.

Телефонным «террористом» оказался 53-летний мужчина. Хулигана задержали в его собственной квартире.