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11:30   1 Августа 2019
Россия

Полиция задержала хулигана, «заминировавшего» здание МВД в Петербурге

Полиция задержала хулигана, «заминировавшего» здание МВД в Петербурге

Сотрудники правоохранительных органов Петербурга задержали телефонного хулигана, который сообщил о «минировании» дома по Суворовскому проспекту. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Об этом пишет издание «Петербургский дневник».

В среду, 31 июля, неизвестный позвонил в экстренную службу и заявил, что в доме №50/52 по Суворовскому проспекту заложена бомба. В этом здании находится ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области. Полиция осмотрела помещения, опасных предметов обнаружено не было. 

Телефонным «террористом» оказался 53-летний мужчина. Хулигана задержали в его собственной квартире.

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Автор: Виктория Разумовская
#петербург #общество #хулиганство #минирование

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