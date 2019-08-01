Навальнист Кен отрабатывает повестку Ходорковского через «Альянс учителей»

Навальниста Даниила Кена продвинули те же структуры Михаила Ходорковского, что и других либеральных оппозиционеров. Об этом 1 августа пишут «Невские новости».

Известность к Даниилу Кену пришла после того, как он стал муниципальным депутатом и возглавил «Альянс учителей», который создан для защиты учителей и педагогов и обеспечения выполнения майских указов президента. Если другие медийные навальнисты производят впечатление крикливых и неумелых, то Кен не выглядит таким на их фоне. Но если проследить, как начался его путь в политику, становится ясно, что ему помогли структуры Ходорковского.

По словам самого Кена, политика его заинтересовала в 2012 году, когда в Москве и Петербурге прошли «белоленточные протесты». Парень на «Марше миллионов» познакомился с лидером нежелательной организации «Открытая Россия», которую спонсирует Ходорковский, Андреем Пивоваровым. Позже он был замечен в череде скандалов, в том числе во время драки на митинге в поддержку ЛГБТ. После этого в его раскрутку начали вкладывать деньги.

Пять лет назад Кен попал в муниципальные депутаты МО «Московские ворота». Сам он признавался, что такая работа ему неинтересна. Но это куда лучше, чем быть простым школьным психологом, отмечает издание.

Структуры «Отрытой России» после публикации «Майских указов» решили использовать людей с невысокими доходами — учителей и врачей для того, чтобы привлечь их на свою сторону. Таким образом были созданы «профсоюзы» Навального, в том числе «Альянс учителей», который возглавил Кен.

При этом об успехах работы информации мало. В основном, только крики Кена, как «режим» прессует педагогов, отказывающихся помогать подделывать результаты выборов.

Кен — всего лишь новая кукла Ходорковского, которая транслирует повестку «в России все плохо, а учителя страдают от низких зарплат и прессинга администрации», отмечают «Невские новости».