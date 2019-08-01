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11:05   1 Августа 2019
Россия

Соловьев высмеял «личных врачей» Навального за выдумку с отравлением

Соловьев высмеял «личных врачей» Навального за выдумку с отравлением

Российский журналист Владимир Соловьев прокомментировал ситуацию, которая сложилась вокруг госпитализации блогера Алексея Навального.

Напомним, ранее Навального госпитализировали из спецприемника в городскую больницу. Дежурные врачи диагностировали у блогера крапивницу, которая привела к высыпаниям и отекам. При этом его «личный врач» попыталась выдать аллергическую реакцию за серьезное отравление.

На эти новости отреагировал президент США Дональд Трамп, пообещав изучить информацию.

«Нехорошо как-то с Трампом получилось, только он решил выяснить, что случилось с Навальным, как главврач НИИ имени Склифосовского заявил, что медики не обнаружили отравляющих веществ в организме Навального», — отметил Соловьев.

Навального 25 июля арестовали на 30 суток. Ему вменялось повторное нарушение порядка проведения митинга. До этого блогер призывал москвичей выйти на несогласованную акцию 27 июля.

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Автор: Виктория Разумовская
#навальный #общество #соловьев #аллергия

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