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10:41   1 Августа 2019
Россия

Причиной пожаров в Сибири назвали неэффективную борьбу с очагами возгораний

Причиной пожаров в Сибири назвали неэффективную борьбу с очагами возгораний

Местные власти были предупреждены о неблагоприятных прогнозах по поводу возгораний в Сибири и на Дальнем Востоке, однако они не приняли достаточных мер для борьбы с пожарами. Об этом заявил замначальника центра «Антистихия» МЧС Сергей Абанин, сообщает в четверг ТАСС. 

По словам Абанина, прогнозы Рослесхоза, Росгидромета и МЧС были доведены до региональных властей, но они не приняли достаточных мер. 

«Площадь пожаров увеличилась за счет длительной сухой погоды и отсутствия активных мер по тушению большинства очагов, в том числе на удаленных территориях»,  — отдельно отметил он.

По мнению замглавы спеццентра МЧС, удаленные пожары тушить необходимо, иначе они могут уйти в торфяник, оставаясь до февраля, и перейти на следующий год. 

Самые тяжелые случаи лесных пожаров наблюдаются в Иркутской области, Красноярском крае и Якутии. По данным на 30 июля, в России горит почти 2,9 миллиона гектар. Соседние регионы накрыло смогом, который достиг Поволожья и распространился на Казахстан. Ранее в МЧС заявили, что в более 130 населенных пунктах сохраняется задымление. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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